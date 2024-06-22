Российский боец ММА полусреднего веса Ринат Фахретдинов подерется с представителем Дании Николасом Далби на турнире UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок предварительного карда вечера смешанных единосборств в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начнется в 20.30 мск.

Смотреть трансляцию боя Фахретдинов — Далби в прямом эфире можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в видеосервисе UFC Fight Pass. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка и других событий турнира UFC on ABC 6 на территории «Кингдом Арена».

На счету 32-летнего Фахретдинова в ММА на профессиональном уровне — 23 победы, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Долби в смешанных единоборствах — 23 победы, четыре поражения, одна ничья и два поединка признаны несостоявшимися.

Больше интересной информации о турнире UFC on ABC 6 с прогнозами на поединки можно найти по ссылке в материале «СЭ».