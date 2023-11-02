Фахретдинов: «Мне очень нравится, когда все болеют против меня»

Российский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Ринат Фахретдинов поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бразильца Элизеу Залески дос Сантоса.

«Вы не представляете, как я этому рад, но весь зал не будет против меня, потому что есть ребята, которые приехали меня поддержать, и местные, которые будут за меня. Но пускай хоть весь стадион орет и весь мир будет против меня, мне без разницы. Мне очень нравится, когда все болеют против меня. Элизеу — топовый боец и выкладывается на все сто. Оцениваю этого соперника очень достойно и считаю его лучшим вне списка топ-15 в полусреднем весе. Если бы не его двухлетняя дисквалификация, он был бы явно выше», — приводит слова Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

Следующий поединок Фахретдинов проведет в ночь на 5 ноября против Элизеу Залески дос Сантоса в турнире UFC Fight Night.