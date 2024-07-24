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Сегодня, 08:34

Ринат Фахретдинов подерется с Нурсултаном Рузибоевым 26 октября на UFC 308

Давид Хачатрян
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32-летний российский полусредневес Ринат Фахретдинов (22-1) проведет следующий поединок против 30-летнего бойца из Узбекистана Нурсултана Рузибоева (34-9) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил инсайдер Марсель Дорфф в соцсети X.

Фахретдинов в прошлом бою одолел Николаса Далби (23-5) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Рузибоев прошлый бой проиграл Хоакину Бакли (19-6) единогласным решением судей (30-27, 30-26, 29-27). Бой состоялся 11 мая на UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, США.

Нурсултан Рузибоев
Ринат Фахретдинов
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