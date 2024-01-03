Ринат Фахретдинов проведет схватку по грэпплингу с Дугласом Лимой 19 января в Абу-Даби

15-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе россиянин Ринат Фахретдинов (21-1) встретится с экс-чемпионом Bellator бразильцем Дугласом Лимой (33-11) в схватке по грэпплингу на турнире Abu Dhabi Extreme Championship в Абу-Даби, ОАЭ. Турнир состоится 19 января.

Фахретдинов провел в UFC четыре боя, три из которых выиграл и один завершился вничью. В прошлом бою с Элизеу дус Сантусом (24-7) была зафиксирована ничья решением большинства судей (29-28, 28-28, 28-28). Бой состоялся 4 ноября 2023-го на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия.

Лима прошлый бой выиграл у Костелло Ван Стиниса (14-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 12 мая 2023-го на Bellator 296 в Париже, Франция.