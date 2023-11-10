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Сегодня, 13:24

Фахретдинов — о Махачеве: «Второй россиянин от одного тренера — это очень круто!»

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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал первое место чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в рейтинге UFC pound-for-pound.

«Второй россиянин от одного тренера, что немаловажно. Это классная история, серьезное достижение. Второй лучший боец вне зависимости от весовой категории из одной команды и от одного тренера. Это очень круто», — цитирует Фахретдинова MMA.Metaratings.ru.

32-летний Махачев тренируется у Хавьера Мендеса, под руководством которого рейтинг UFC возглавлял еще один россиянин — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

21 октября Махачев провел успешную защиту титула, в 1-м раунде нокаутировав австралийца Александра Волкановски.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fakhretdinov-makhachev-vtoroi-luchshii-boec-mira-ot-odnogo-trenera-eto-ochen-kruto-304004/
Ислам Махачев
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