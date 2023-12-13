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Сегодня, 09:33

Роберт Уиттакер готов подраться с Пауло Костой 9 марта на UFC 299

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) хочет вернуться в октагон 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США. Об этом сообщил его менеджер Тайтус Дэй.

«Роб хочет драться 9 марта, он готов выйти с кем угодно, — сказал Дэй The Daily Telegraph. — Он сказал, что будет драться с Костой, но теперь Коста говорит, что хочет драться с Хамзатом Чимаевым. Но Чимаев травмирован, и Коста это знает — он знает, что Чимаев не может драться. Так что он просто играет в свои игры.

Роб готов к бою и будет драться с кем угодно. Но в топ-10 только Коста и Брендан Аллен могут драться. Все остальные либо заняты, либо травмированы, так что на этом мы и остановились. Коста сказал, что хочет этого, так что подписывай контракт, приятель".

Уиттакер прошлый бой проиграл Дрикусу дю Плесси (20-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Коста должен был подраться с Хамзатом Чимаевым (13-0) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ, но выбыл по состоянию здоровья.

Роберт Уиттакер
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