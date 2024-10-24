Роберт Уиттакер из Австралии и Хамзат Чимаев из ОАЭ подерутся на турнире UFC 308 в субботу, 26 октября. Бойцы сразятся в среднем весе в главном карде турнира, который пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало карда — в 21.00 по московскому времени.

Уиттакеру — 33 года, на его счету 27 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. В предыдущем бою он победил Икрама Алискерова.

Чимаеву — 29 лет, он провел 13 поединков, выиграв каждый из них. В предыдущем бою российский боец, выступающий теперь под флагом ОАЭ (ранее — Швеции), победил Камару Усмана.

Прямая трансляция турнира UFC 308 будет доступна на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовый онлайн вечера в Абу-Даби.