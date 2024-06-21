Экс-чемпион UFC в среднем весе из Австралии Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым в главном событии турнира UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Их поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Kingdom Arena». Он начнется в 00.00 по московскому времени.

Смотреть бой UFC Уиттакер — Алискеров можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Поединок также покажут в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Уиттакер — Алискеров и всего вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии.

У 33-летнего Уиттакера в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и семь поражений. На счету 31-летнего Алискерова — 15 побед и одно поражение. Россиянин принял бой на коротком уведомлении.

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