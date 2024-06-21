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21 июня, 23:55

Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров: время начала и где смотреть бой UFC 22 июня

Бой Уиттакер — Алискеров пройдет на турнире UFC on ABC 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Роберт Уиттакер.
Роберт Уиттакер.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в среднем весе из Австралии Роберт Уиттакер подерется с россиянином Икрамом Алискеровым в главном событии турнира UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Их поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Kingdom Arena». Он начнется в 00.00 по московскому времени.

Смотреть бой UFC Уиттакер — Алискеров можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Поединок также покажут в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Уиттакер — Алискеров и всего вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии.

У 33-летнего Уиттакера в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и семь поражений. На счету 31-летнего Алискерова — 15 побед и одно поражение. Россиянин принял бой на коротком уведомлении.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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