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Сегодня, 10:31

Уиттакер — о бое Махачева и Порье: «Один из самых захватывающих поединков, которые я когда-либо видел»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) остался под впечатлением от поединка между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) и четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Это был один из самых захватывающих титульных поединков, которые я когда-либо видел, — начал Уиттакер на MMArcade Podcast. — Перед боем я думал, что Махачев переведет бой на землю и будет контролировать так же, как Хабиб. Но мы этого не увидели. Порье включил режим пса и… не знаю, что за бой! Я отдал каждый раунд Махачеву, я думаю, что он побеждал в стойке, хоть он и пропускал удары. Очевидно, что он выиграл в грепплинге, но Дастин проделал хорошую работу, он несколько раз успешно защищался от тейкдаунов и вставал. У меня ощущение, что они весь бой дрались в стойке.

По моему мнению, Порье дрался лучше, чем в бою с Хабибом. Думаю, он многое извлек из боя с Хабибом. Махачев — это тот же Хабиб, но с улучшенной стойкой. И последние два боя тому подтверждение. Особенно бой с Порье, потому что Дастин — самый опасный ударник в мире. И тот переход, когда он схватил ногу Порье, боже, был выполнен как по учебнику».

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Роберт Уиттакер
UFC
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