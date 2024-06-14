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Сегодня, 20:43

Уиттакер: «Снимаю шляпу перед Алискеровым за то, что он вышел на замену Чимаеву»

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Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер прокомментировал отмену боя с непобежденным чеченцем Хамзатом Чимаевым на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Это было немного неприятно, я потратил около трех месяцев на разработку очень конкретного плана действий под конкретного противника, очевидно, что Чимаев дерется не так, как многие люди, я действительно адаптировал бойцовский лагерь к этому стилю боя. Но я все еще в форме, наготове как бритва.

Я хотел драться, я хотел, чтобы шоу продолжалось, и я хотел выполнять свою работу, поэтому снимаю шляпу перед Икрамом за то, что он принял бой, и перед UFC за его организацию, и я с нетерпением жду возможности устроить шоу», — приводит слова Уиттакера Bloody Elbow.

Бой между Уиттакером и Чимаевым должен был возглавить главный кард турнира в Саудовской Аравии 22 июня. Травмированного чеченского спортсмена заменит Икрам Алискеров.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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