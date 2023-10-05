Роберт Уиттакер: «Джонс — настоящий папочка полутяжелого дивизиона»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) прокомментировал состояние полутяжелого дивизиона после перехода экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) в тяжелый вес.

«Забавно наблюдать за тем, как титул в полутяжелом весе переходит из рук в руки. Сперва выбыл Прохазка, затем — Хилл. И сейчас нас ждет интересный поединок между Прохазкой и Перейрой. Если бы не бой Джонса [с Миочичем], этот поединок стал бы главным событием турнира. Джонс выглядит папочкой в полутяжелом и тяжелом дивизионах. Он доминировал в полутяжелом, а затем поднялся в тяжелый, сказав, типа: «Мальчики, можете побороться за этот титул». Он оставил полутяжелый дивизион в каком-то хаосе», — сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.