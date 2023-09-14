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Сегодня, 13:02

Роберт Уиттакер рассказал, почему Адесанья не заслужил реванш со Стриклендом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) считает, что экс-чемпион дивизиона Исраэль Адесанья (24-3) сперва должен заслужить право вновь драться за титул.

«Я думаю, что глупо, если Иззи получит немедленный реванш, потому что это не первое его поражение в качестве чемпиона, — сказал Уиттакер. — Технически, он не защищал пояс снова. Он проиграл [Алексу] Перейре, получил пояс обратно, а затем снова его потерял. Спрашивается, какой смысл давать ему реванши каждый раз, когда он проигрывает? Расслабься, такова игра. Это ставит UFC в затруднительное положение, потому что Иззи — одна из главных звезд. Один из мальчиков с плаката. Я думаю, что ему есть над чем работать», — сказал Уиттакер в эфире The MMA Hour.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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