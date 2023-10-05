Роберт Уиттакер: «Эдвардс — фаворит в бою с Ковингтоном»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) считает, что матчмейкеры лиги дали второму номеру рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтону (17-3) бой за титул, потому что это интересно фанатам.

«Леон в прошлый раз феноменально выступил против Усмана, и лично я бы назвал его фаворитом в противостоянии с Колби. В этом бое есть смысл. Давай отбросим логику и будем честны — фанаты ведь реально хотели увидеть этот бой. Фанаты хотят увидеть, как Колби борется за титул, но не с Усманом», — сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.

Действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.