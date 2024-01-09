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Сегодня, 12:32

Роберт Уиттакер стал отцом в 5-й раз

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) сообщил о пополнении в семье — его жена София Уиттакер родила ему пятого ребенка.

«Наконец-то у меня есть пять детей. Некоторым из них придется играть наверху, но это будет славно. Я горжусь своей прекрасной женой, которая подарила мне пять прекрасных детей. Слава Богу», — написал Уиттакер в соцсетях.

Уиттакер и София вместе уже более десяти лет и женаты почти восемь лет. Помимо новорожденного, у них три сына (Джон, Джек и Джейс) и дочь Лилиана.

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