Роберт Уиттакер: «Надеюсь, Тони Фергюсон завершит карьеру»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) уверен, что экс-временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон (25-9) уже не тот боец, что раньше.

«Я думаю, что многие фанаты UFC, как и я, являются болельщиками Тони Фергюсона. Да, мы предполагали, что его последний бой [против Бобби Грина] будет его финальным поединком. Именно так это и выглядело. Тони Фергюсон, которого я видел в прошлом бою — это не тот Тони, которого я когда-то знал. Будто он уже не тот боец, что раньше. Не поймите меня неправильно, я хочу ошибаться, потому что я фанат Тони Фергюсона, и я надеюсь, что он вернется на свой былой уровень в бою с Пэдди, покажет классическое выступление Тони Фергюсона. Но сейчас мы не видим того Тони, который нагонял ужас на весь дивизион.

И Пэдди принимает этот бой. Пэдди, самый быстрорастущий боец в ростере, дерется с самой быстро гаснущей звездой. Это безумие. Только по этой причине этот бой так интересен. Я полагаю, что только по этому люди захотят увидеть этот поединок. И знаете, даже такой Тони может побить Пэдди, потому что я считаю Пэдди чрезвычайно переоцененным бойцом. Я буду смотреть этот бой. Я на самом деле надеюсь, что мы увидим хорошее выступление от Тони, а затем он завершит карьеру, если, конечно, он не нокаутирует Пэдди за две секунды».

Фергюсон и Пэдди Пимблетт (20-3) подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.