Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:18

Роберт Уиттакер: «Заставлю Чимаева подстраиваться под мой стиль»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) уверен, что его арсенал навыков поможет ему нанести первое поражение в карьере 11-му номеру рейтинга Хамзату Чимаеву (13-0).

«В бою с Чимаевым передо мной будет стоять та же цель, что и против других соперников. Я должен выйти в октагон и драться в своем стиле, навязать ему свой бой. Я должен заставить его подстраиваться под меня. У меня есть целый арсенал навыков, к которым он не готов», — сказал Уиттакер ESPN MMA.

Уиттакер и Чимаев возглавят турнир UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Семаку дают сказочный контракт, его дочь застыдила фантов, клуб заявил о наличии больших денег на трансферы. Что происходит в «Зените» перед матчем с ЦСКА
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тренер Нганну: «Словами не описать ту боль, которую мы все испытываем к Нганну»

Роберт Уиттакер: «У Иржи Прохазки психическое расстройство»