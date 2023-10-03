Джо Роган: «Волкановски побил Махачева. Он избивал его, находясь сверху»

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) — лучший боец вне зависимости от категории.

«Волкановски— лучший боец вне зависимости от категории, — сказал Роган на Joe Rogan Experience. — Его не поставили первым номером рейтинга, потому что он проиграл Исламу Махачеву. Я думаю, что можно привести реальные аргументы в пользу того, что он выиграл тот бой. Я думаю, что он выиграл тот бой.

Он нанес больше урона. Я считаю, что он показал свое превосходство. Кроме того, безумно впечатляет, что он перешел из полулегкого веса в легкий. В легком весе этот парень такой же крупный, как и все остальные, и в конце боя [Волкановски] оказался на нем сверху, избивая его. Он роняет его, садится на него сверху и имеет массу моментов на протяжении всего боя. После боя с Волкановски в Исламе видна слабость.

В первую очередь, вы видите, насколько хорош Волкановски на самом деле. Чертов зверь. И это как бы придает некую уязвимость Исламу, тогда как раньше люди говорили: «Этот парень непобедим».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.