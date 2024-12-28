Рокхолд: «Умар во всем лучше Двалишвили»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд рассказал об ожиданиях от поединка между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 311.

Бойцы будут драться за титул UFC в легком весе.

«Умар может побить его во всех аспектах. Умар может перебить его в стойке, Мераб будет пытаться переводить, Умар может контратаковать и уложить его на спину. Я вам говорю — Умар во всем лучше Мераба«, — сказал Рокхолд в подкасте Jaxxon.

Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. Бой Нурмагомедова с Двалишвили станет соглавным событием вечера.

28-летний Нурмагомедов в ММА провел 18 боев, все завершились победами. В последний раз Умар выходил в октагон в августе 2024 года в рамках UFC on ABC 7. Тогда российский боец победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

33-летний Двалишвили в профессиональной карьере провел 22 поединка, в которых одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Последний бой Мераб провел 15 сентября 2024-го на турнире UFC 306. Тогда грузин одержал победу над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей.