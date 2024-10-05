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Сегодня, 21:30

Роман Долидзе — Кевин Холланд: смотреть бой UFC 307 онлайн

Долидзе и Холланд сразятся в бою главного карда UFC 307
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Грузинский боец Роман Долидзе и американец Кевин Холланд проведут бой в среднем весе на турнире UFC 307. Событие пройдет в ночь на воскресенье, 6 октября. Турнир примет арена «Delta Center» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Рекорд 36-летнего Долидзе в профессиональных ММА — 13-3, 31-летнего Холланд — 26-11 (еще один бой признан несостоявшимся).

Главный кард UFC 307 стартует в 5.00 мск 6 октября. Смотреть бои можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Весь вечер показывает «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass (начало прямой трансляции — 1.30 мск).

UFC 307 возглавляет титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Ключевые события противостояния Долидзе — Холланд и других поединков доступны в матч-центре на нашем сайте.

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