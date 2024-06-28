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Сегодня, 19:22

Долидзе: «В UFC мне сказали, что не хотят моего ухода из среднего веса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Десятый номер рейтинга среднего веса UFC Роман Долидзе ответил на вопрос, в каком весе планирует выступать после боя с Энтони Смитом, который пройдет в полутяжелом дивизионе.

«Были разговоры, и там был такой нюанс: мне сказали, что не хотят, чтобы я уходил из 84 кг (средний вес). То есть если я готов драться и там и там, то я получаю бой. Я сказал: «Конечно. Но вы уже сказали, что очень много оппонентов снимаются. Вы назвали несколько имен, которые были еще до Имавова. Там тоже три-четыре человека». До боя с Имавовым я ждал семь месяцев и уехал домой, не получив оппонента. А в этот раз получил. И я вот думаю, когда буду в двух весах, гораздо удобнее будет подбирать оппонентов и я не останусь без боев. Для меня это такой геймплан на будущее», — приводит слова Долидзе MMA.Metaratings.ru.

Долидзе согласился на бой со Смитом на коротком уведомлении. В последний раз Роман выступал в полутяжелом весе в 2020 году, победив Хадиса Ибрагимова и Джона Аллана.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Роман Долидзе
UFC
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