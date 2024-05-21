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Сегодня, 13:00

Роман Копылов: дата боя и кто соперник в турнире UFC 302

Роман Копылов и Сезар Алмейда проведут поединок в среднем весе 2 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА Роман Копылов и бразилец Сезар Алмейда проведут поединок в среднем весе в турнире UFC 302 в ночь на 2 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США).

33-летний Копылов последний поединок провел 18 февраля 2024-го. Тогда на UFC 298 он проиграл американцу Энтони Эрнандес сабмишном.

36-летний бразилец предыдущий раз выходил в октагон 7 апреля этого года против Диллона Будка на UFC Fight Night 240. Алмейда победил соперника техническим нокаутом.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. Трансляция UFC 302 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Роман Копылов
Сезар Алмейда
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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