Роман Копылов.

Началась трансляция боя между Романом Копыловым и Грегори Родригесом на UFC 322

Бой в среднем весе между Романом Копыловым и Грегори Родригесом проходит на UFC 322. Турнир принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Копылов — Родригес

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

Бой Копылов — Родригес показывают на платформе UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

33-летний Копылов в профессиональной карьере одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Рекорд 33-летнего Родригеса в ММА — 17-6.