Сегодня, 04:45

Роман Копылов — Грегори Родригес: онлайн-трансляция боя UFC 322

Началась трансляция боя между Романом Копыловым и Грегори Родригесом на UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Бой в среднем весе между Романом Копыловым и Грегори Родригесом проходит на UFC 322. Турнир принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Копылов — Родригес

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

Бой Копылов — Родригес показывают на платформе UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

33-летний Копылов в профессиональной карьере одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Рекорд 33-летнего Родригеса в ММА — 17-6.

Грегори Родригес
Роман Копылов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
