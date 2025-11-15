Видео
Сегодня, 15:00

Роман Копылов — Грегори Родригес: трансляция боя UFC 322 начнется ориентировочно в 5.00 мск 16 ноября

Роман Копылов и Грегори Родригес проведут поединок на UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Российский боец Роман Копылов и бразилец Грегори Родригес проведут бой в среднем весе на турнире UFC 322 в ночь на воскресенье, 16 ноября. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Поединок начнется ориентировочно в 5.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Копылов — Родригес

В прямом эфире бой Копылов — Родригес и весь предварительный и главный кард покажут платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результат боя Копылов — Родригес и других поединков турнира UFC 322 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Копылову — 33 года. Рекорд Романа на профессиональном уровне — 14 побед и 4 поражения. У 33-летнего Родригеса в ММА — 17 побед и 6 поражений.

Грегори Родригес
Роман Копылов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
