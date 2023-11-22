Копылов: «Хамзат провел отличный поединок против Усмана»

Боец среднего дивизиона UFC Роман Копылов поделился мыслями о поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом на UFC 294.

«Хамзат провел отличный поединок. В первом раунде он контролировал Усмана, хотя Камару считается одним из лучших борцов в своем весе, но он отстоял весь напор Чимаева. Весь бой смазался из-за травмы Хамзата. Во втором и третьем раундах он вообще не мог бить. Все начали задаваться вопросом, почему Чимаев не бил. Как оказалось, повлияла травма. Главное, что подняли его руку», — приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

21 октября в турнире UFC 294 Чимаев одержал победу над Усманом решением большинства судей. В активе Чимаева 13 побед и ни одного поражения.