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Сегодня, 18:04

Копылов: «Хамзат провел отличный поединок против Усмана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец среднего дивизиона UFC Роман Копылов поделился мыслями о поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом на UFC 294.

«Хамзат провел отличный поединок. В первом раунде он контролировал Усмана, хотя Камару считается одним из лучших борцов в своем весе, но он отстоял весь напор Чимаева. Весь бой смазался из-за травмы Хамзата. Во втором и третьем раундах он вообще не мог бить. Все начали задаваться вопросом, почему Чимаев не бил. Как оказалось, повлияла травма. Главное, что подняли его руку», — приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

21 октября в турнире UFC 294 Чимаев одержал победу над Усманом решением большинства судей. В активе Чимаева 13 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Камару Усман
Роман Копылов
Хамзат Чимаев
UFC
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