Роман Копылов получил денежный бонус за победу на UFC Fight Night 227

32-летний российский средневес Роман Копылов (11-2) получил дополнительные 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера» по итогам турнира UFC Fight Night 227, в котором он нокаутировал американца Джоша Фремда (11-5) во втором раунде.

Также бонусы за «Выступления вечера» получили Рауль Росас (8-1), Даниэль Зельхубер (14-1), Лупита Годинес (11-3) и Чарли Кэмпбелл (8-2). Все бойцы победили своих оппонентов досрочно.

Турнир UFC Fight Night 227 состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе, США.