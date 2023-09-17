Роман Копылов назвал свой любимый удар: «Всю жизнь меня спасает и выручает»

32-летний российский средневес Роман Копылов (11-2) признался, что его любимый удар — это удар левой ногой.

«Мой любимый удар — удар левой ногой. Всю жизнь меня спасает и выручает, — сказал Копылов в интервью «СЭ». — Я, если честно, гуманный человек, не особо люблю причинять боль своим соперникам, хотя знаю, что если у меня будет такая ситуация, меня будут добивать изо всех сил. Я даже рад, что по печени ударил [Фремда], и он сразу сел, не пришлось наносить лишние удары в голову. Не хочется лишний урон наносить своему оппоненту».

Копылов нокаутировал Джоша Фремда (11-5) во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.