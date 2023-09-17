Роман Копылов: «Я просто ждал момента, чтобы закончить бой»

32-летний российский средневес Роман Копылов (11-2) прокомментировал свою победу над Джошем Фремдом (11-5) на UFC Fight Night 227.

«Я очень рад. Я думаю, что все фанаты и организаторы UFC рады таким боям, мы сюда пришли, чтобы показывать хорошие и зрелищные бои. Я видел, что он тяжело дышит, ему мешала кровь, я просто ждал момента, чтобы закончить бой. Я по ходу боя пару раз ногой попадал [по печени], один раз — рукой, хотя он говорил, что все нормально, я видел, как его рука опускалась, и я охотился за печенью.

Бой с Романом Долидзе? Если организации будет интересно это противостояние, то мы порадуем фанатов».

Копылов нокаутировал Фремда во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.