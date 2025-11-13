Видео
13 ноября, 16:00

Роман Копылов против Грегори Родригеса: дата и время начала боя UFC 322 — когда и где смотреть

Роман Копылов проведет бой против Грегори Родригеса на UFC 322 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем весе против бразильца Грегори Родригеса на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Начало боя Копылов vs Родригес — ориентировочно в 5.00 по московскому времени (советуем следить за турниром заранее).

ММА UFC: Копылов — Родригес

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера можно также следить в разделе UFC и в матч-центре ММА нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (платно), начало трансляции — в 2.00 по московскому времени. С 4.00 мск прямой эфир также будут вести телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

33-летний Копылов в профессиональных ММА одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 33-летнего Родригеса — рекорд 17-6.

