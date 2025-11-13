Российский боец Роман Копылов проведет бой в среднем весе против бразильца Грегори Родригеса на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Начало боя Копылов vs Родригес — ориентировочно в 5.00 по московскому времени (советуем следить за турниром заранее).

ММА UFC: Копылов — Родригес

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера можно также следить в разделе UFC и в матч-центре ММА нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (платно), начало трансляции — в 2.00 по московскому времени. С 4.00 мск прямой эфир также будут вести телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

33-летний Копылов в профессиональных ММА одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. На счету 33-летнего Родригеса — рекорд 17-6.