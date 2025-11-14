Роман Копылов против Грегори Родригеса: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Роман Копылов проведет бой против Грегори Родригеса на UFC 322 16 ноября

Российский боец Роман Копылов проведет бой против бразильца Грегори Родригеса в среднем весе на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Копылов vs Родригес — ориентировочно в 5.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Копылов — Родригес

Статистика и данные Романа Копылова

Профессиональный рекорд 33-летнего Копылова в ММА — 14-4. Рост — 183 см, размах рук — 191 см.

В последнем бою, который состоялся 19 июля 2025-го на UFC 318, Роман проиграл Пауло Косте единогласным решением судей.

Статистика и данные Грегори Родригеса

На счету 33-летнего Родригеса профессиональный рекорд — 17-6. Рост бразильца — 190 см, размах рук — 191 см.

Предыдущий бой Грегори провел 28 июня этого года на UFC 317 и победил Джека Херманссона нокаутом (удары).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.