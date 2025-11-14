Видео
14 ноября, 12:00

Роман Копылов против Грегори Родригеса: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Роман Копылов проведет бой против Грегори Родригеса на UFC 322 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец Роман Копылов проведет бой против бразильца Грегори Родригеса в среднем весе на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Копылов vs Родригес — ориентировочно в 5.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Копылов — Родригес

Статистика и данные Романа Копылова

Профессиональный рекорд 33-летнего Копылова в ММА — 14-4. Рост — 183 см, размах рук — 191 см.

В последнем бою, который состоялся 19 июля 2025-го на UFC 318, Роман проиграл Пауло Косте единогласным решением судей.

Статистика и данные Грегори Родригеса

На счету 33-летнего Родригеса профессиональный рекорд — 17-6. Рост бразильца — 190 см, размах рук — 191 см.

Предыдущий бой Грегори провел 28 июня этого года на UFC 317 и победил Джека Херманссона нокаутом (удары).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.

Грегори Родригес
Роман Копылов
UFC
