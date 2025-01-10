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Роман Копылов против Криса Кертиса: во сколько и где смотреть трансляцию боя UFC

Роман Копылов и Крис Кертис проведут бой UFC Fight Night 249 в ночь на 12 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Россиянин Роман Копылов и американец Крис Кертис проведут поединок в среднем весе на турнире UFC Fight Night 249 на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 11 на 12 января. Бой пройдет в главном карде и начнется ориентировочно между 3.45 и 4.00 по московскому времени.

32-летний Копылов на профессиональном уровне одержал 13 побед и потерпел 3 поражения. У 37-летнего Кертиса в профессиональной карьере 31 победа, 11 поражений и 1 бой признан несостоявшимся.

Трансляцию боя Копылов — Кертис и других поединков главного карда с 3.00 мск в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Турнир в полном объеме транслируют телеканал «Матч! Боец» и онлайн-сервис UFC Fight Night. Также смотреть основные события вечера ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ».

Виктория Дудакова, Маккензи Дерн и&nbsp;Аманда Рибас, Роман Копылов. Основная информация о UFC Fight Night 249: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Отслеживать результаты боев турнира UFC Fight Night 249 можно в матч-центре нашего сайта и ленте новостей UFC нашего сайта.

Крис Кертис
Роман Копылов
UFC
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