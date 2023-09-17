Роман Копылов: «Мне очень комфортно тренироваться в Махачкале»

32-летний российский средневес Роман Копылов (11-2) рассказал, что ему нравится тренироваться в Дагестане.

«Почему после боя сказал «Махачкала — сила?» А что здесь такого? Там ребята и бьют, и борют, — сказал Копылов в интервью «СЭ». — Мне там очень комфортно, меня там тепло принимают, там отличные тренеры, в зале братская обстановка. Сколько у нас чемпионов с Махачкалы? Ислам [Махачев], Хабиб [Нурмагомедов]. Я не отделяю, Махачкала же это тоже Россия, это же не заграница».

Копылов нокаутировал Джоша Фремда (11-5) во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.