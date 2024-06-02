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Сегодня, 04:15

Роман Копылов — Сезар Алмейда: прямая трансляция боя UFC 302

Копылов и Алмейда проведут поединок на UFC 302 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Роман Копылов.
Роман Копылов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА среднего веса Роман Копылов проведет бой с бразильцем Сезаром Алмейдой в предварительном карде турнира UFC 302 2 июня. Поединок состоится на территории спортивного комплекса «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Начало — около 04.30 мск.

Прямая видеотрансляция боя UFC 302 Копылов — Алмейда проходит на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий вечера ММА в США.

У 33-летнего Копылова в ММА — 12 побед и три поражения. Россиянин провел свой последний поединок на турнире UFC 298 17 февраля 2024 года, где во втором раунде проиграл сабмишном американцу Энтони Эрнандесу.

На счету 36-летнего Алмейды в смешанных единоборствах — пять побед в пяти поединках. В последний раз бразилец дрался 6 апреля 2024 года на турнире UFC Fight Night 240, где во втором раунде победил техническим нокаутом представителя США Дилана Будку.

Больше информации о Копылове и Алмейде, а также о поединке Ислама Махачева с Дастином Порье можно узнать в специальном материале «СЭ» о UFC 302.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роман Копылов
Сезар Алмейда
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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