Молдавский боец ММА тяжелого веса Александр Романов проведет поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой в предварительном карде турнира UFC 302 2 июня. Их бой пройдет в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал-центр». Он начнется около 04.00 по московскому времени.

Смотреть поединок Романов — Алмейда можно будет по подписке в прямом эфире на телеканале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с противостоянием Романова и Алмейды.

У 33-летнего Романова в смешанных единоборствах — 17 побед и два поражения. Александр занимает 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету 32-летнего Алмейды в ММА — 20 побед и три поражения. Жаилтон — седьмой номер дивизиона UFC.

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