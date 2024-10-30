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Романов: «Проходы Чимаева в тяжах опасны вывихами плеч»

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13-й номер рейтинга тяжелого веса UFC Александр Романов оценил способности средневеса Хамзата Чимаева успешно бороться против бойцов из тяжелого дивизиона.

«Учитывая проход, который он сделал в начале боя с Робертом Уиттакером, очень низкий в уровень голеностопа. В тяжах это рискованно делать. Можно без плеч остаться. Если боец с весом 120 кг хорошо заспролит и выбьет тазом твои плечи, подняться оттуда будет крайне тяжело. Особенно если это делать с ребятами, у которых борьба на уровне», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Романова.

26 октября Чимаев в первом раунде болевым приемом победил Роберта Уиттакера. Чимаев одержал 14 победу в карьере и поднялся на третье место в рейтинге средневесов UFC.

Источник: mma.metaratings.ru
Александр Романов ММА
Хамзат Чимаев

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