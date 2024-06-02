Романов проиграл Алмейде на UFC 302 удушающим в первом раунде

Молдавский боец Александр Романов в предварительном карде UFC 302 уступил бразильцу Жаилтону Алмейде.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Алмейды удушающим приемом в первом раунде.

На счету 33-летнего Романова 17 побед и три поражения, он занимает 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету 32-летнего Алмейды 21 победа и три поражения. Жаилтон — седьмой номер дивизиона UFC.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Поединок начнется около 07.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.