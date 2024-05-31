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Сегодня, 14:32

Романов — о бое с Алмейдой: «Планирую его разобрать сначала в стойке»

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Молдавский боец UFC Александр Романов, выступающий в тяжелом весе, прокомментировал предстоящий поединок с Жаилтоном Алмейдой.

«Везде готов с ним драться. Планирую его разобрать сначала в стойке, а потом сделать с ним то же самое на канвасе. Он интересный и позитивный персонаж, любит попрессинговать, но я тоже люблю прессинговать. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Романов Metaratings.ru.

Романов и Алмейда проведут очередной поединок в тяжелом весе в турнире UFC 302, который пройдет 1-2 июня.

Источник: Metaratings.ru
Александр Романов
Жаилтон Алмейда
UFC
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