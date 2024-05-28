Ронда Роузи объяснила, почему не посещает турниры UFC

Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) сообщила, что болезненно перенесла критику в свой адрес со стороны СМИ и фанатов MMA.

«СМИ об MMA писали, что все это время мне везло, что я ненастоящий боец и так далее. Они очернили меня и не хотят, чтобы я возвращалась. Поэтому с момента моего ухода из UFC я ни разу не посетила турнир. Я уверена, если бы вышла на арену, меня бы освистали», — сказал Роузи в интервью High Performance.

Роузи проиграла Холли Холм (15-7) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 15 ноября 2015-го на UFC 193 в Мельбурне, Австралия.