Ронда Роузи назвала главную причину своих поражений: «Мне не разрешали говорить об этом»

Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) призналась, что еще в детстве получала сотрясения мозга, что в конце концов привело к накопительному эффекту.

«Если бы сотрясения мозга не были проблемой, все было бы совсем по-другому, — сказала Роузи CBS Sports. — Накопительные неврологические травмы — это то, о чем в ММА не говорят. Я начала сталкиваться с этим еще в шесть лет. А в плавании я начала получать сотрясения гораздо раньше. Когда два ребенка плывут на спине в разные стороны, они могут удариться головами или столкнуться со стенкой бассейна.

Я начала заниматься дзюдо в юном возрасте и продолжала получать сотрясения мозга регулярно, по несколько раз в год. Но мне не разрешали говорить об этом. Как боец, ты не должен показывать слабость или говорить о подобных вещах или об неизбежном неврологическом спаде, который наступает после ударов в голову. Многие люди говорят об этом так, будто это оправдание или слабость».

Роузи проиграла Холли Холм (15-7) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 15 ноября 2015-го на UFC 193 в Мельбурне, Австралия. Затем она проиграла Аманде Нуньес (23-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 30 декабря 2016-го на UFC 207 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.