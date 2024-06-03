Россиянин Алискеров подерется с Троколи вместо травмированного Муниса на UFC 243

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) проведет следующий поединок против 33-летнего бразильца Антонио Троколи (12-3), который дебютирует в лиге и выйдет на коротком уведомлении вместо травмированного бразильца Андре Муниса (24-6). Об этом сообщил инсайдер Марсель Дорфф в соцсетях. Бой состоится 15 июня на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США.

«Наша задача — побеждать в каждом бою, а цифры скажут свое слово. Спасибо UFC, что сохранили мой бой в карде после длительного кэмпа», — написал Алискеров в соцсети X.

Алискеров в прошлом бою победил Варлея Алвиса (14-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Троколи не выступал в октагоне с 2021 года. В 2019-м он дрался на Претендентской серии Даны Уайта. Тогда боец победил, но позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного допинга бразильца.