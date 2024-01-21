Аллен нанес Евлоеву четыре запрещенных удара коленом в голову, но судья не снял с британца балл

Россиянин Мовсар Евлоев победил британца Арнольда Аллена единогласным решением судей на турнире UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде. Судьи отдали россиянину победу со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

В третьем раунде Аллен нанес Евлоеву несколько запрещенных ударов коленом в голову, когда россиянин тремя точками (ногами и рукой) одновременно касался канваса.

Судья Марк Годдард приостановил поединок и вызвал в октагон врача. При этом, с Аллена рефери не снял балл за запрещенный удар.

В 2021 году за запрещенный удар в бою с Алджамейном Стерлингом был дисквалифицирован Петр Ян. В 2023-м поединок между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером признали несостоявшимся, после запрещенного удара россиянина коленом в голову.