Копылов снялся с боя с Феррейрой 24 августа на UFC Fight Night 243

33-летний российский средневес UFC Роман Копылов (13-3) снялся с боя с Бруно Феррейрой (12-1), который должен был состояться 24 августа на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщил инсайдер Кевин в соцсети X.

На замену Копылова должен выйти 38-летний представитель Ганы Абдул Разак Альхассан (12-6).

Копылов в прошлом бою одолел Сезара Алмейду (5-1) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.