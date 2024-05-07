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Сегодня, 00:13

Шара Буллет призвал украинца Потерю ответить за слова и провести с ним бой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (13-0) по прозвищу Шара Буллет призвал украинца Игоря Потерю (20-6) ответить за слова.

Ранее Потеря назвал Магомедова переоцененным и пообещал утопить россиянина в их противостоянии.

«Пришло время отвечать за свои слова! Или потеряйся в страхе и больше не упоминай меня», — написал Магомедов в соцсети.

Магомедов и Потеря должны провести поединок на турнире UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Потеря провел последний поединок в ночь на 5 мая на турнире UFC 301 в Бразилии. Тогда украинский спортсмен досрочно проиграл бразильцу Мишелю Перейре в первом раунде.

Игорь Потеря
Шарабутдин Магомедов
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