Шара Буллет призвал украинца Потерю ответить за слова и провести с ним бой

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (13-0) по прозвищу Шара Буллет призвал украинца Игоря Потерю (20-6) ответить за слова.

Ранее Потеря назвал Магомедова переоцененным и пообещал утопить россиянина в их противостоянии.

«Пришло время отвечать за свои слова! Или потеряйся в страхе и больше не упоминай меня», — написал Магомедов в соцсети.

Магомедов и Потеря должны провести поединок на турнире UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Потеря провел последний поединок в ночь на 5 мая на турнире UFC 301 в Бразилии. Тогда украинский спортсмен досрочно проиграл бразильцу Мишелю Перейре в первом раунде.