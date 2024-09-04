Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:20

Россиянка Железнякова объявила об уходе из «Рати»

Telegram Дзен

Российский боец UFC Дарья Железнякова рассказала об уходе из команды «Рать».

«Мой тренер Фернанд Лопес живет в Париже, я вижу большие перспективы в работе с ним, я довольна подготовкой — она продуктивная, четкая, слаженная. Вся команда помогает мне прогрессировать, находят оппонентов моего веса и габаритов. Все происходит в дружелюбной обстановке и с четким планом, я довольна.

С «Ратью» мы больше не работаем, так получилось, что я попала под сокращение. Сейчас я открыта для сотрудничества, а также нахожусь в поиске спонсорской поддержки», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

На счету 28-летней Железняковой девять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Дарья Железнякова
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы
Министр спорта Дегтярев не понимает россиян, сменивших спортивное гражданство
Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильем военнослужащих
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Пленный боевик рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Сегодня
Вчера
Неделя