Россиянка Железнякова объявила об уходе из «Рати»

Российский боец UFC Дарья Железнякова рассказала об уходе из команды «Рать».

«Мой тренер Фернанд Лопес живет в Париже, я вижу большие перспективы в работе с ним, я довольна подготовкой — она продуктивная, четкая, слаженная. Вся команда помогает мне прогрессировать, находят оппонентов моего веса и габаритов. Все происходит в дружелюбной обстановке и с четким планом, я довольна.

С «Ратью» мы больше не работаем, так получилось, что я попала под сокращение. Сейчас я открыта для сотрудничества, а также нахожусь в поиске спонсорской поддержки», — приводит слова Железняковой MMA.Metaratings.ru.

На счету 28-летней Железняковой девять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.