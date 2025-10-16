Россиянку Алексееву исключили из списка бойцов UFC

Россиянку Ирину Алексееву исключили из списка бойцов UFC, сообщает MMA Orbit.

На турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро 12 октября 35-летняя Алексеева проиграла бразильянке Беатрис Меските. Это поражение стало для нее третьим подряд.

В профессиональных ММА у Алексеевой пять побед при четырех поражениях.

В июне 2025 года Алексеева рассказала, что не может в своих поединках использовать борьбу из-за опухоли в костном мозге. Она проходила лечение у невролога. Благодаря подходящей терапии боец стала чувствовать себя лучше.