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Сегодня, 09:22

Российский бизнесмен купил тренировку с Чарльзом Оливейрой за 95 000 долларов

Давид Хачатрян
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Бизнесмен из России Роман Шпигель на аукционе, организованном бразильским футболистом Неймаром, выиграл лот, который предусматривает тренировку экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (33-10), сообщает Sherdog.

Шпигель сделал ставку в 95 тысяч долларов (около 8,5 млн рублей), никто не смог ее перебить. Деньги с аукциона пойдут на поддержку бразильской молодежи и помощь в восстановлении бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, который пострадал от наводнений.

Шпигель, помимо покупки тренировки с Оливейрой, выиграл лот за 190 тысяч долларов (около 17 млн рублей), благодаря которому он сможет провести один день в доме Неймара.

Неймар Сантос
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