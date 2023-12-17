Тактаров пожелал удачи Яну в бою против Ядонга: «Может, выйдет из этой полосы неудач»

Тактаров пожелал удачи Яну в бою против Ядонга

Российский боец, актер Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о предстоящем поединке экс-чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-5) и седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-7) 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами, США.

«Пожелаем Петру удачи. Может, все-таки выйдет из этой полосы неудач. Тут надо всего-то одну победу одержать, и у него пойдет дальше», — сказал Тактаров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Ядонг в прошлом бою победил Криса Гутьерреса (20-5) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 50-45). Бой состоялся 9 декабря на UFC Fight Night 233 на UFC Apex в Энтерпрайзе, США.