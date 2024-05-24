Грозин: «Намерен попробовать пробиться в UFC»

Российский боец Александр Грозин, который выступает в лиге «Наше Дело», рассказал, что хочет пробиться в UFC.

«Сарнавский — боец Fight Nights. Вартанян будет выступать в Казахстане, а через полгода-год не рассматриваю их как соперников. Потом, возможно, но время не стоит на месте, и я не стою. У меня другие планы и интересные цели. Готов подраться в хорошей локации и за хороший гонорар.

Намерен попробовать пробиться в UFC. Хоть как, хоть в 70, хоть в 77 кг. Готов драться в любом весе и даже на коротком уведомлении. Сейчас я чувствую себя очень уверенно, почувствовал силы и нахожусь на внутреннем подъеме. В категории, в которой я бился до этого, делал это как работу, а сейчас у меня появились желание и интерес, а также знания», — цитирует MMA.Metaratings.ru Грозина.