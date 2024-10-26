Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:03

Анкалаев обратился к Ракичу после боя на UFC 308: «Алекс, хватит бегать от меня!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Магомед Анкалаев поделился мнением о бое с сербом Александром Ракичем на турнире UFC 308.

Поединок продлился все три раунда. Анкалаев одержал победу единогласным решением судей.

«Я за ним не бежал, мне очень тяжело было его догнать. Не хочу его обидеть, но я ничего не понял в его ударке, он очень медленный... И сам не работал и мне не давал. Очень неудобный оппонент для меня. Я уже заслужил, хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял этот бой, фанаты хотят увидеть этот бой. Алекс, хватит бегать от меня!» — сказал Анкалаев после боя.

На счету 32-летнего россиянина в ММА 20 побед и 1 поражение. У 32-летнего Ракича — 14 побед и 5 поражений.

Илия Топурия и&nbsp;Макс Холлоуэй. Топурия — Холлоуэй, Уиттакер — Чимаев, победы Анкалаева и Шары Буллета. Онлайн-трансляция UFC 308

Александр Ракич
Магомед Анкалаев
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Чимаев финишировал Уиттакера в первом раунде! Теперь Хамзат подерется за пояс?
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Сегодня
Вчера
Неделя