Петр Ян — о победе на турнире UFC в Китае: «Рад, что после длительного простоя вернулся»

Российский боец Петр Ян оценил результат поединка с бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай).

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

«Прямо сейчас я, конечно же, доволен своей победой. Я рад, что после длительного простоя вернулся. Немножко эмоционально опустошен, но приятно, что одержал победу. Нокдаун в четвертом раунде? Это такой спорт, что здесь ты можешь споткнуться, раз ты выбрал эту дорогу, надо продолжать делать, двигаться дальше, побеждать. Победа конкретно эта дает, что? Это опять же очередная ступень для большой такой возможности подраться за титул», — цитирует Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил» .

Также боец объяснил свои слова о том, что в UFC некоторые его поединки судили некорректно.

«Я чувствовал по раундам, плюс угол мне говорил, что там четыре раунда мы точно забрали. Опять же, были случаи, прецеденты, когда ты не знаешь, что будет в конечном итоге», — добавил он.

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.