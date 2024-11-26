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Сегодня, 12:57

Российский боец Петр Ян остался на третьей строчке в рейтинге легчайшего веса UFC

Алина Савинова
Петр Ян.
Фото Global Look Press
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленную версию рейтинга бойцов по весовым категориям.

Россиянин Петр Ян остался на третьем месте в таблице легчайшего веса, несмотря на победу над бразильцем Дейвесоном Фигейредо в главном поединке турнира UFC Fight Night в Макао (Китай). Бой прошел 23 ноября и завершился в пользу российского спортсмена единогласным решением судей. После этого противостояния Ян бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

Еще один представитель России Никита Крылов потерял две позиции, опустившись на восьмую строчку в рейтинге полутяжелого веса.

Лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий по-прежнему остается чемпион в легком весе россиянин Ислам Махачев.

Ислам Махачев
Никита Крылов
Петр Ян

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